A lista do Reino Unido com chikungunya, oropouche e outras 'ameaças à saúde pública'

O Reino Unido acaba de divulgar uma nova lista de doenças infecciosas que podem representar ameaças futuras à saúde pública.

Algumas são causadas por vírus que têm potencial de causar uma pandemia global — como foi o caso do coronavírus por trás da covid-19 — enquanto outras são enfermidades que geram grandes danos ou para as quais não há tratamentos disponíveis.

A gripe aviária aparece na lista recém-divulgada, assim como doenças transmitidas por mosquitos, que podem se tornar comuns com o aumento das temperaturas devido às mudanças climáticas, de acordo com a Agência de Segurança da Saúde do Reino Unido (UKHSA na sigla em inglês).

É o caso de doenças muito comuns em regiões mais quentes, como dengue, zika e chikungunya no Brasil, que já começam a aparecer com mais frequência em regiões de clima temperado do Hemisfério Norte.

O objetivo da nova lista é orientar investidores e cientistas, para que eles possam concentrar esforços nas pesquisas de novas vacinas, testes e medicamentos.

'Esforço global'

Não há uma classificação ou prioridade dentro da lista, já que as ameaças à saúde pública mudam constantemente, destaca a professora Isabel Oliver, diretora científica da UKHSA.

A ideia é que esse material seja atualizado pelo menos uma vez ao ano, para evitar uma repetição do que aconteceu na pandemia de covid-19, quando os especialistas estavam se planejando para um surto totalmente diferente, relacionado ao influenza, o causador da gripe.

"Quando a covid-19 chegou, demoramos muito para ajustar a resposta a uma ameaça diferente, o que foi parte do motivo pelo qual precisamos do lockdown", avalia o professor Mark Woolhouse, da Universidade de Edimburgo, na Escócia.

"Desde a pandemia, tivemos muitas iniciativas para entender melhor a diversidade de ameaças à saúde que o Reino Unido e o mundo podem enfrentar nos próximos anos."

"O exercício de priorização de patógenos da UKHSA é uma contribuição bem-vinda para esse esforço global", avalia o especialista.

'Altamente contagiosos'

Uma família de vírus chamada Paramyxoviridae, que inclui o sarampo, está na lista.

Esse era o tipo de ameaça pandêmica com a qual as agências de saúde pública ao redor do mundo estavam mais preocupadas, destaca Woolhouse.

Um novo vírus semelhante ao sarampo seria altamente transmissível e "impossível de controlar até mesmo num lockdown mais rigoroso", tornando-o "uma ameaça muito pior do que a covid-19".

"Ele também seria consideravelmente mais mortal e, ao contrário da covid-19, seria uma [grande] ameaça para as crianças", complementa Woolhouse.

O pesquisador aponta que a UKHSA deve consultar especialistas em saúde animal para atualizações futuras da lista, uma vez que muitos surtos novos e emergentes começam como doenças zoonóticas, que pulam para diferentes espécies antes de infectar humanos.

Algumas bactérias também aparecem na lista, incluindo a causadora da gonorreia, onde a resistência aos tratamentos antibióticos disponíveis hoje é um problema crescente.

Getty Images O aumento das temperaturas relacionado às mudanças climáticas permite o espalhamento de mosquitos transmissores de doenças infecciosas, como a dengue

A lista dos patógenos ou doenças que representam ameaças