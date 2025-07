Cubano que salvou criança de tubarão é preso nos EUA e pode ser deportado

Luis Alvarez, um imigrante cubano de 31 anos, foi preso pelo Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) apenas três dias após salvar a vida de uma criança de 9 anos durante um ataque de tubarão. O caso, que ocorreu em 14 de junho, em Immokalee, na Flórida, e que rapidamente ganhou atenção da mídia, levantou críticas sobre as políticas de imigração norte-americana, especialmente sob a administração do presidente Donald Trump.

Alvarez, que se encontrava em situação irregular no país, estava sendo abordado pela polícia por dirigir com os faróis apagados, o que levou à descoberta de que ele não possuía uma carteira de motorista válida. Durante a abordagem, Luis mostrou sua autorização de trabalho, mas, ao ser verificado no sistema, descobriu-se que ele havia entrado no país de forma ilegal em dezembro de 2022. O imigrante foi imediatamente detido e agora corre o risco de ser deportado para Cuba, após uma audiência marcada para essa quarta-feira (9/7).

Resgate do 'ataque tubarão'

O resgate ocorreu em 11 de junho na praia de Boca Grande, na Flórida, e ficou conhecido por um ato de coragem. Enquanto Leah Lendel, de 9 anos, estava praticando snorkeling com sua família, ela foi atacada por um tubarão que a mordeu e tentou arrastá-la para o fundo do mar. Foi nesse momento que Alvarez, que estava na região, não hesitou em se lançar ao mar, colocando sua própria vida em risco para socorrer a criança.

Testemunhas relataram que o imigrante cubano mergulhou imediatamente para ajudar a menina, enfrentando o tubarão e, com grande esforço, conseguiu libertá-la. "Ele não pensou duas vezes antes de pular na água. É um cara muito decente e trabalhador", disse Raynel Lugo, amigo de Alvarez. A criança foi levada rapidamente ao hospital, onde os médicos informaram que, apesar da gravidade do ataque, sua mão foi salva.

A história do homem, que foi amplamente noticiada, gerou um contraste entre o heroísmo do cubano e a dura realidade das políticas de imigração nos Estados Unidos. A prisão de Alvarez, embora relacionada a uma infração de trânsito, tem gerado críticas nas redes sociais, especialmente entre aqueles que defendem uma abordagem mais humana e flexível para imigrantes.

