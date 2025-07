ONU espera que EUA recupere seu lugar na ajuda ao desenvolvimento

A Conferência de Sevilha sobre Financiamento para o Desenvolvimento (FFD4) foi concluída nesta quinta-feira (3) com um apelo por maior cooperação entre os países, enquanto a ONU expressou a esperança de que os Estados Unidos retornem a um papel central na ajuda aos países do Sul.

"Esperamos que a FFD4 seja lembrada como uma conferência em que o mundo optou pela cooperação em vez da fragmentação", declarou a secretária-geral-adjunta da ONU, Amina Mohammed, no encerramento do encontro de quatro dias realizado no sul da Espanha.

Uma mensagem ecoada pelo presidente de Governo espanhol, Pedro Sánchez, que apelou ao combate ao "discurso de ódio" de alguns países.

"O desenvolvimento não é um privilégio de uns poucos afortunados, abençoados com a sorte de nascer em um lugar favorável. O desenvolvimento é um direito", acrescentou.

No total, cerca de cinquenta chefes de Estado e de governo participaram desta reunião, a quarta do gênero desde 2002.

A participação foi menor do que o esperado e se destacou pela ausência dos Estados Unidos, que não enviaram uma delegação a Sevilha.

O governo de Donald Trump, que nos últimos meses cortou grande parte da ajuda americana aos países em desenvolvimento, decidiu deixar a mesa de negociações para protestar contra o texto apresentado às delegações, acusando-as de invadir sua "soberania".

Em entrevista coletiva, Amina Mohammed confessou que esperava "ver mais líderes" presentes.

"Mas isso não significa que não os teremos ao nosso lado" para implementar as medidas adotadas em Sevilha, acrescentou, expressando confiança em relação aos Estados Unidos.

"A ausência dos Estados Unidos é sempre importante (...) E, embora lamentemos, também aguardamos ansiosamente seu retorno", acrescentou Mohammed.

