Desabamento em aeroporto causa pânico entre passageiros

Uma parte do teto da área de desembarque do Aeroporto Internacional de Palma de Maiorca, na Espanha, desabou na tarde dessa quarta-feira (26/6), provocando momentos de tensão e evacuação emergencial dos passageiros. Apesar do susto, não houve registro de feridos.

De acordo com testemunhas, o incidente ocorreu por volta das 16h30 (horário local), quando placas de vidro se estilhaçaram no chão e uma nuvem de poeira tomou conta do saguão. O barulho do desabamento foi descrito como "estrondoso" e assustou as dezenas de pessoas que aguardavam voos ou esperavam familiares na movimentada área de chegadas.

Seguranças do aeroporto ativaram o alarme de emergência imediatamente e redirecionaram os passageiros para uma parte segura do terminal. O local ficou coberto de poeira.

A Autoridade Espanhola de Aeroportos (AENA) apontou, em análise preliminar, que os destroços de obras em andamento no local podem ter causado o colapso. Segundo a entidade, entulhos teriam caído sobre uma cobertura de vidro próxima à entrada da área de retirada de bagagens, provocando o desabamento da estrutura.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram estilhaços de vidro espalhados pelo chão e passageiros sendo conduzidos para outra ala do terminal. A AENA afirmou que está investigando o ocorrido e que medidas serão tomadas para apurar responsabilidades, caso necessário.

Apesar do susto, o clima entre os passageiros e trabalhadores após o incidente era de alívio. Muitos classificaram como um "milagre" o fato de ninguém ter se ferido, especialmente diante do fluxo intenso de turistas que chegam à ilha neste período.

O aeroporto de Palma de Maiorca, também conhecido como Son Sant Joan, é um dos mais movimentados da Espanha. Em 2024, bateu recorde de tráfego com 33,3 milhões de passageiros, um aumento de 7% em relação ao ano anterior. O crescimento reflete o boom do turismo nas Ilhas Baleares no pós-pandemia.

Mas o ritmo acelerado de obras para acompanhar essa demanda tem gerado críticas. Funcionários e passageiros vêm denunciando condições precárias e riscos operacionais. Em janeiro deste ano, um painel se soltou durante uma tempestade, gerando poeira e tornando o ambiente irrespirável, segundo relatos divulgados pelo jornal local Diario de Mallorca.

Com o novo incidente, aumentaram os questionamentos sobre a segurança das obras e a responsabilidade da administração do aeroporto. A queda do teto também reacende o debate sobre o impacto das reformas no dia a dia de quem trabalha e circula pelo terminal. Relatos de insegurança, poeira excessiva e estrutura temporária mal instalada são frequentes entre os frequentadores do aeroporto.

Os voos seguiram operando normalmente, mas com o desembarque sendo feito em áreas alternativas. A administração do aeroporto prometeu reforçar as inspeções de segurança nas obras e garantir que situações semelhantes não se repitam.