Chamas e fumaça no aeroporto de Mehrabad, em Teerã (AFP)

O aeroporto de Mehrabad, na capital iraniana, amanheceu neste sábado (14, data local) envolto em chamas e em uma densa coluna de fumaça, segundo constatou um jornalista da AFP, enquanto a imprensa local informava sobre uma explosão no local.

A agência de notícias iraniana ISNA publicou um vídeo no qual é possível ver colunas de fumaça emanando da área do aeroporto, na zona oeste de Teerã. A agencia Mehr reportou uma "explosão" no local.

