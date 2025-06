Ursas fogem e roubam o equivalente a uma semana de mel

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Duas ursas-pardas europeias, moradoras de uma instituição de conservação na floresta de Devon, no Reino Unido, decidiram dar uma escapadinha de seus viveiros, na última segunda-feira (23/5). Mish e Lucy fugiram do parque de vida selvagem e foram direto para um piquenique, consumindo mel suficiente para uma semana nos estoques de alimentos da atração.

Os animais, ambos com 5 anos de idade, saborearam mel e outros petiscos antes de ser devolvidos em segurança aos viveiros, pela equipe de tratadores do parque. Segundo o local, a fugidinha não representou risco para o público. No entanto, todos os visitantes foram escoltados até que as ursas voltassem para seus recintos.

“Os ursos foram monitorados continuamente, tanto no solo quanto por câmeras de segurança, até que retornaram calmamente ao recinto e adormeceram. Seguindo o protocolo padrão, a polícia compareceu ao local, e uma investigação está em andamento para determinar como o incidente ocorreu”, informou o parque.

“O recinto é seguro, e somos gratos à nossa equipe e aos visitantes pela cooperação, nos ajudaram a resolver a situação com rapidez e segurança”, garantiu. Mish finalmente conseguiu voltar sozinha para o recinto, e Lucy foi atraída de volta com um sino e suas comidas favoritas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Um urso-pardo europeu macho pesa entre 350 kg e 500 kg e atinge um peso máximo de 650 kg, enquanto as fêmeas geralmente variam de 150 kg a 300 kg. Mish e Lucy foram resgatados de um monte de neve na Albânia em 2019.