Urso provoca o fim de torneio de golfe no Japão

Um torneio de golfe feminino no Japão foi encerrado de maneira prematura no sábado (24), após a aparição de um urso no percurso da competição, o que obrigou os organizadores a encerrar a disputa.

A etapa final do Twinfields Ladies, torneio que corresponde à segunda divisão no Japão, foi suspensa depois que os organizadores consideraram que a segurança das jogadoras e do público não estava garantida quando um urso foi avistado rondando o campo.

"Fiquei surpresa, mas estou muito feliz", comentou Reina Maeda, a grande beneficiada da situação insólita, já que foi declarada vencedora do torneio com apenas duas voltas disputadas.

O Japão registra um recorde de encontros entre humanos e ursos, com 219 pessoas atacadas por estes mamíferos entre abril de 2023 e março de 2024, com seis mortes, outro recorde anual desde o início da compilação dos dados há duas décadas.

A mudança climática, que afeta a alimentação e os períodos de hibernação dos ursos, além da queda da população provocada pelo envelhecimento da sociedade japonesa, explica a presença cada vez mais frequente dos animais em áreas urbanas.

O governo japonês aprovou em fevereiro um projeto de lei que permite aos caçadores atirar contra os ursos em áreas habitadas.

