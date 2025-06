Lyon, de John Textor, é rebaixado para 2ª divisão francesa

O Lyon, que pertence ao americano John Textor, dono do Botafogo, foi rebaixado para a segunda divisão francesa (Ligue 2) pela Direção Nacional de Controle de Gestão (DNCG), anunciou a Liga de Futebol Profissional (LFP) da França.

Durante audiência na tarde desta terça-feira (24), o clube não conseguiu convencer o DNCG, autoridade financeira do futebol do país, a revogar as medidas empostas em novembro, entre elas um rebaixamento administrativo preventivo para a Ligue 2.

Textor, no entanto, expressou confiança antes de comparecer perante a DNCG, após sete meses de esforços para reequilibrar as contas do clube.

"Fizemos vários investimentos nas últimas semanas. Tudo está em boa ordem financeira", afirmou recentemente o americano, presidente do Eagle Football Holding (EFH).

Na segunda-feira, véspera da audiência, Textor chegou a um acordo para vender suas ações do Crystal Palace da Inglaterra ao empresário americano Robert Wood Johnson, dono do time de futebol americano New York Jets, um negócio estimado em US$ 225 milhões (R$ 1,2 bilhão na cotação atual) pela BBC.

Além de um plano de demissão voluntária para cerca de 100 funcionários, o Lyon também reduziu sua folha salarial rescindindo de contratos de alto custo, como os dos jogadores Alexandre Lacazette e Anthony Lopes, e concluiu as vendas de Maxence Caqueret (Como, da Itália) e Rayan Cherki (Manchester City, da Inglaterra).

O clube ainda pode recorrer, mas se o rebaixamento for confirmado, sua vaga na Ligue 1 será reservada para o Reims, que perdeu nos play-offs de acesso à primeira divisão para o Metz.

