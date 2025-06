Maduro convoca grupos para a Cimeira pela Paz e contra a Guerra

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, convocou, nesta segunda-feira (23/6), os países do BRICS, a Liga de Estados Árabes, o Conselho de Cooperação do Golfo, a União Africana e outros grupos para uma Cimeira pela Paz e contra a Guerra, com o objetivo de tratar da escalada nas agressões entre Israel, Estados Unidos e Irã.

"A situação na Ásia Ocidental entrou em uma fase de máxima tensão e violência. A intensificação das agressões do Estado de Israel com a República Islâmica do Irã, agravada pela ação militar dos Estados Unidos ao bombardear o território iraniano, ameaça desencadear uma crise com consequências catastróficas de natureza nuclear contra a região e o mundo", escreveu em uma carta publicada no Instagram.

O político sul-americano pede compromisso com a paz, o desarmamento e o respeito ao direito internacional.

Maduro ainda sugere que o movimento seja liderado pela Liga Árabe, grupo formado por 22 países, pelo Conselho de Cooperação do Golfo e com o apoio das potências Rússia e China.

Entre as propostas, está a criação de uma Zona Livre de Armas Nucleares na Ásia Ocidental. Apesar de Israel acusar o Irã de desenvolver armamentos nucleares, o próprio país possui armas de destruição em massa. A sugestão resgata uma proposta de 1974, apresentada pelo próprio Irã e apoiada pelo Egito.

O Irã começou a retaliar os ataques realizados pelos Estados Unidos e por Israel, que destruíram três instalações nucleares no país, e afirma ter atacado bases americanas na região.