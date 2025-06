EUA atacam instalações nucleares no Irã, anuncia Trump

O presidente norte-americano Donald Trump (Partido Republicano) anunciou que as forças armadas dos Estados Unidos concluíram um ataque contra instalações nucleares no Irã na noite deste sábado (21/6). Segundo Trump, os aviões que participaram da ação concluíram a retirada do território iraniano.

O principal alvo da ofensiva foi a usina subterrânea de enriquecimento de urânio em Fordow.

"Concluímos com muito sucesso nosso ataque às três instalações nucleares no Irã, incluindo Fordow, Natanz e Esfahan. Todos os aviões já estão fora do espaço aéreo iraniano. Uma carga completa de BOMBAS foi lançada no principal alvo, Fordow. Todos os aviões estão retornando em segurança para casa", publicou Trump na rede social Truth Social.

Na sequência do texto, o presidente norte-americano parabenizou a atuação das forças armadas na operação.

"Parabéns aos nossos grandes Guerreiros Americanos. Não há outro exército no mundo que poderia ter feito isso. AGORA É HORA DE PAZ! Obrigado pela atenção a este assunto", publicou o presidente norte-americano.

Tensões aumentaram

Mais cedo, os Estados Unidos iniciaram voos de evacuação para seus cidadãos em Israel, conforme informou o embaixador americano em Jerusalém, Mike Huckabee.

A operação foi feita com dois voos fretados de Tel Aviv com destino a Atenas, capital da Grécia, com cerca de 70 pessoas a bordo, segundo detalhou um funcionário do Departamento de Estado.

Essas evacuações acontecem no momento em que o Donald Trump cogitou uma intervenção militar contra o Irã. Na sexta-feira, o presidente norte-americano deu a Teerã um prazo "máximo" de duas semanas para evitar possíveis ataques americanos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Mais cedo, monitores haviam identificado a decolagem de dois a seis bombardeiros B-2 da base de Whiteman, no Missouri (EUA). A informação extra-oficial era de que eles iriam para Guam, base americana no Pacífico. Acompanhados por aviões-tanques, cumpriram a missão.

Com informações da AFP e Folhapress