A Guarda Revolucionária do Irã anunciou cedo neste domingo (22, hora local) que lançou um ataque com drones contra Israel, uma nova onda no décimo dia de guerra.

"Uma onda ampla de drones de ataque e camicazes se dirige há várias horas rumo a seus alvos estratégicos em todo o território" israelense, afirmou o porta-voz da Guarda Revolucionária, Ali Mohammad Naini, citado pela televisão estatal iraniana.

ap-mz/jj/eg/mr/rpr