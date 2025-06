Ataque de Israel é uma traição à diplomacia, diz ministro do Irã na ONU

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, discursou na 59ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, em Genebra, nesta sexta-feira (20/6), e afirmou que os ataques de Israel às instalações nucleares no Irã são graves crimes de guerra e traição à diplomacia.

"Fomos atacados em meio a um processo diplomático. Deveríamos nos reunir com os americanos em 15 de junho para elaborar um acordo muito promissor", disse Abbas. Antes do discurso, o ministro iraniano escreveu na rede social X que é fundamental que o Conselho de Segurança da ONU mantenha e aplique a Resolução 487, adotada em resposta ao ataque de Israel às instalações nucleares do Iraque em 1981.