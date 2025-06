Homem é acusado de matar casal por causa de cachorro-quente

Um desentendimento aparentemente banal acabou em uma tragédia no resort de nudismo Olive Dell Ranch, na Califórnia (EUA), quando um mal entendido entre vizinhos levou ao assassinato de um casal idoso: Daniel Menard, de 79 anos, e sua esposa, Stephanie Menard, de 73. O motivo, segundo autoridades, teria sido um simples cachorro-quente.

De acordo com o portal norte-americano USA Today, Michael Royce Sparks, de 62 anos, foi formalmente acusado pelo assassinato dos vizinhos. As vítimas foram dadas como desaparecidas em 24 de agosto de 2024 por uma amiga próxima, após não darem notícias. Dias depois, partes dos corpos foram encontrados sob a residência de Sparks, localizada no mesmo resort, onde ele e os Menards moravam.

O caso voltou a ganhar destaque na última segunda-feira (16/6), durante o depoimento do detetive Thomas Williams, da polícia de Redlands. Segundo ele, o relacionamento entre os envolvidos era conturbado, e a situação teria saído do controle por um motivo inesperado. Sparks teria interpretado como insulto o gesto de Daniel, que lhe deu um cachorro-quente. Conforme relatos, o acusado afirmou a um colega de cela que se sentiu diminuído com o presente, interpretando-o como um sinal de desprezo "como se sua vida valesse apenas um cachorro-quente de um dólar`".

A fúria do homem teria resultado em um ataque brutal. De acordo com o testemunho do detetive, o acusado espancou o casal com um ancinho, uma enxada e um martelo. Ele ainda teria confessado ao detento que matou o cachorro dos Menards, Cuddles, afogando-o em uma pia.

A investigação também revelou que o carro das vítimas foi encontrado destrancado, próximo à sua casa, com pertences pessoais dentro, como os celulares e a bolsa de Stephanie. "Não há como Stephanie ou Dan terem saído andando daquele carro", disse a amiga da família, Tammie Wilkerson, à emissora KABC. "Ela usava bengala, e nunca teria saído sem seus objetos pessoais".

O caso abalou a comunidade local, acostumada à tranquilidade do Olive Dell Ranch, resort conhecido por seu estilo de vida alternativo e pacífico. A prisão do criminoso aconteceu no mesmo dia em que os corpos foram localizados sob sua residência, após buscas intensas conduzidas pela polícia.

Ele agora responde por duas acusações de homicídio, além de crueldade contra animais. As investigações seguem em andamento, enquanto a promotoria prepara o caso para julgamento.



