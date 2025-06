Alerta máximo na Indonésia por vulcão em erupção

Um vulcão em erupção no leste da Indonésia lançou uma enorme coluna de cinzas no céu nesta terça-feira (17), informaram as autoridades, que elevaram o nível de alerta para o máximo.

O Monte Lewotobi Laki Laki, um vulcão de cume duplo com 1.584 metros de altitude na ilha turística de Flores, entrou em erupção às 9h35 GMT (6h35 em Brasília), segundo um comunicado da agência de vulcanologia.

"A altura da coluna de erupção foi observada aproximadamente 10.000 metros acima do cume. A coluna era cinza e densa", informou o relatório, elevando o nível de alerta para o mais alto em um sistema de quatro níveis.

Nenhum dano, vítima ou cancelamento de voo foi relatado até o momento. Moradores e turistas devem evitar qualquer atividade em um raio de pelo menos sete quilômetros da cratera do vulcão, disse o chefe da agência, Muhamad Wafid.

Ele alertou, ainda, para a possibilidade de perigosos fluxos de lava — material vulcânico composto por lama ou detritos — em caso de chuvas fortes, especialmente para comunidades próximas a rios.

Também pediu aos moradores locais que usem máscaras para se protegerem das cinzas vulcânicas.

"Laki Laki", que significa "homem" em indonésio, fica ao lado de outro vulcão, mais tranquilo, porém mais alto, com 1.703 metros de altitude, chamado "Perempuan", que significa "mulher".

A Indonésia, um vasto arquipélago, registra frequentes atividades sísmica e vulcânica devido à sua localização no "Anel de Fogo" do Pacífico.

