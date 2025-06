AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE SÁBADO, 14 DE JUNHO DE 2025 ATÉ SÁBADO, 21 DE JUNHO DE 2025

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

SÁBADO, 14 DE JUNHO DE 2025

América

(+) ESTADOS UNIDOS - Protesto contra Trump nos EUA -

SÃO PAULO (Brasil) - Marcha da Maconha - 16H00

NOVA YORK (Estados Unidos) - Julgamento de Sean 'Diddy' Combs por acusações de extorsão e tráfico sexual - (até 25 de Julho)

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Bienal do Livro no Rio - (até 22)

Europa

ROMA (Itália) - Parada do Orgulho em Roma - 11H00

SEGUNDA-FEIRA, 16 DE JUNHO DE 2025

Europa

VIENA (Áustria) - Publicação do relatório mensal da Opep - 07H00

TERÇA-FEIRA, 17 DE JUNHO DE 2025

América

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Conferência internacional de alto nível sobre a solução pacífica da questão na Palestina e a implementação da solução dos dois Estados - (até 20)

NOVA YORK (Estados Unidos) - 140º aniversário da chegada a Nova York da Estátua da Liberdade de fabricação francesa -

WASHINGTON (Estados Unidos) - Federal Reserve dos EUA inicia reunião de política de dois dias - (até 18)

(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Leilões de campos de petróleo localizados perto da foz do Amazonas - 11H00

QUARTA-FEIRA, 18 DE JUNHO DE 2025

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, dá uma entrevista coletiva no final da reunião do Comitê de Política Monetária - 16H30

Europa

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Papa Leão XIV realiza audiência de quarta-feira na Praça São Pedro - 05H45

SEXTA-FEIRA, 20 DE JUNHO DE 2025

Mundo

(+) MUNDO - Dia Mundial dos Refugiados -

Europa

MILÃO (Itália) - Semana de Moda de Milão - masculina primavera-verão 2026 - (até 24)