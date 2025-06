Acidente de avião na Índia deixa ao menos 204 mortos

Um avião da Air India com destino a Londres, com 242 pessoas a bordo, colidiu com um prédio na cidade indiana de Ahmedabad logo após a decolagem, e a polícia informou que 204 corpos foram encontrados.

O Boeing 787-8 Dreamliner caiu em uma área residencial. No local, um jornalista da AFP viu bombeiros tentando apagar os destroços do avião, enquanto várias pessoas removiam os corpos do local.

"Encontramos 204 corpos", disse o comissário de polícia da cidade, GS Malik, à AFP, acrescentando que 41 feridos estão "em tratamento".

Entre as vítimas estão os que morreram na queda da aeronave e os que morreram nos prédios contra os quais o avião se chocou. "O trabalho de resgate está em andamento", disse.

O voo AI 171 com destino ao Aeroporto de Londres-Gatwick transportava 230 passageiros: 169 indianos, 53 britânicos, sete portugueses e um canadense, informou a companhia aérea.

A autoridade de aviação civil da Índia informou que também havia dois pilotos e 10 tripulantes de cabine a bordo do avião.

O Boeing 787 da Air India emitiu um sinal de socorro e "caiu logo após a decolagem em Ahmedabad" às 13h39, horário local (5h09 no horário de Brasília), informou a agência de aviação.

O avião caiu entre um hospital público e o bairro de Ghoda Camp.

Este é o primeiro acidente que envolve o Boeing 787 Dreamliner, disse uma fonte próxima à aeronave à AFP, confirmando os bancos de dados consultados por jornalistas da AFP.

A fabricante americana Boeing afirmou que está em contato com a Air India e pronta para prestar suporte à empresa.

- "Corpos espalhados" -

Poonam Patni, que testemunhou o acidente, disse que três prédios foram danificados.

"Quando chegamos ao local, havia corpos espalhados e os bombeiros tentavam apagar o fogo", afirmou.

Ahmedabad é a maior cidade do estado indiano de Gujarat e tem uma população de oito milhões de habitantes. O aeroporto fica no meio de áreas residenciais densamente povoadas.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, classificou o acidente como uma tragédia "desoladora", para a qual não há palavras.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, expressou seus sentimentos "com os passageiros e suas famílias neste momento tão doloroso", e o rei Charles III disse estar "profundamente chocado" com o acidente.

O primeiro-ministro português, Luís Montenegro, declarou-se "profundamente consternado" com o trágico acidente e expressou seu apoio às famílias das vítimas.

O presidente da Air India expressou suas condolências às famílias e informou que um centro de emergência e uma equipe de apoio estavam disponíveis para as famílias que buscam informações.

A Índia sofreu uma série de desastres aéreos, incluindo um em 1996, quando dois aviões colidiram em pleno voo sobre a capital, Nova Délhi, uma tragédia que matou quase 350 pessoas.

Em 2010, um avião da Air India Express caiu e pegou fogo no Aeroporto de Mangalore, no sudoeste da Índia: morreram 158 dos 166 passageiros e tripulantes a bordo.

str-pa/avl-pb/an/mb/aa/yr