Botafogo anuncia contratação do atacante argentino Joaquín Correa

O Botafogo anunciou nesta terça-feira (10) a contratação do atacante argentino Joaquín Correa, que chega para reforçar a equipe antes da Copa do Mundo de Clubes.

'Tuco' Correa, de 30 anos, estava na Inter de Milão e não renovou com o clube italiano. A transferência acontece no último dia do prazo para contratar reforços para o torneio Fifa.

"Bienvenido, Correa! O atacante argentino assinou com o 'Glorioso' até o final de 2027!", publicou o clube carioca nas redes sociais.

Atual campeão brasileiro e da Copa Libertadores, o Botafogo está no Grupo B da Copa do Mundo de Clubes, com Atlético de Madrid, Paris Saint-Germain e Seattle Sounders, que será seu adversário na estreia, no próximo domingo.

Correa fez 19 jogos nesta temporada pela Inter na Serie A, seis como titular, nos quais marcou três gols e deu três assistências.

O argentino não esteve em campo na campanha na Liga dos Campeões, na qual os 'nerazzurri' foram derrotados na final pelo PSG por 5 a 0.

Antes da confirmação da contratação, o técnico do Botafogo, o português Renato Paiva, elogiou a versatilidade do jogador: "Pode jogar em qualquer posição do ataque. Se olharem para o currículo dele, inclusive com a seleção da Argentina, verão que ele tem conhecimento enorme do jogo. Ele entusiasma qualquer treinador e qualquer torcida".

Antes da chegada de Correa, o Alvinegro já havia se reforçado com o atacante Arthur Cabral, do Benfica, o goleiro chileno Cristhian Loor, o zagueiro Kaio Pantaleão e o meia argentino Álvaro Montoro.

