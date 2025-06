Presidente mexicana deve se reunir com Trump na cúpula do G7

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, confirmou nesta segunda-feira (9) que participará como convidada da próxima cúpula do G7 no Canadá, onde prevê um encontro cara a cara "muito provável" com seu homólogo americano, Donald Trump.

O presidente dos EUA ameaça impor tarifas ao México e ao Canadá, seus vizinhos e parceiros comerciais no Tratado de Livre Comércio da América do Norte (T-MEC), que ele acusa de não fazer o suficiente para combater o tráfico de drogas e a imigração irregular.

Sheinbaum participará da cúpula do G7 de 15 a 17 de junho a convite do primeiro-ministro canadense, Mark Carney, já que o México não faz parte do clube das sete economias avançadas do mundo.

Questionada em sua coletiva de imprensa matinal sobre uma possível reunião com Trump durante o encontro, a líder de esquerda respondeu: "É muito provável".

Sheinbaum não especificou a data em que viajaria ao Canadá, mas afirmou que viajaria em "avião comercial".

O México é um dos países mais vulneráveis às tarifas comerciais impostas por Trump, já que 80% de suas exportações têm como destino os Estados Unidos, seu maior parceiro comercial.

Atualmente, as tarifas alfandegárias afetam as indústrias automotiva, siderúrgica e de alumínio.

Sheinbaum alertou que, se não chegar a um acordo com os Estados Unidos para que o México seja liberado das tarifas de 50% sobre o aço e o alumínio, tomará medidas.

ai/ad/aa/dd