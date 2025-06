Cidades no Irã proíbem passeios com cães

Passear com os cães nas ruas está proibido em quase 20 cidades do Irã por motivos de higiene, segurança e ordem pública, com conotações religiosas, informou a imprensa local neste domingo (8).

Alguns muçulmanos religiosos consideram impuro acariciar um cão ou entrar em contato com sua saliva.

No entanto, não há nenhuma lei no Irã, país de maioria muçulmana, que proíba a posse de um cão, e muitos iranianos têm animais de estimação.

Alguns líderes políticos e religiosos o veem como um sinal de certa opulência e o criticam como um símbolo da influência ocidental.

Pelo menos 17 cidades, incluindo Isfahan (centro), Yazd (centro), Kerman (sul) e Ilam (oeste), proibiram o passeio de cães em locais públicos nos últimos dias.

"Haverá ação legal contra os infratores", escreveu o jornal reformista Etemad neste domingo, sem mais detalhes, citando um funcionário da cidade de Ilam.

Na capital iraniana, Teerã, muitos donos passeiam com seus cães nas ruas e parques dos bairros elegantes, que também contam com vários pet shops.

No entanto, o promotor da cidade de Hamedan, Abbas Najafi, disse que "passear com seu cão é uma ameaça à saúde pública, à paz e ao bem-estar".

