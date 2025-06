Coco Gauff derrota Sabalenka e é campeã de Roland Garros

A tenista americana Coco Gauff, número 2 do mundo, se sagrou campeã de Roland Garros neste sábado (7), ao derrotar na final a bielorrussa Aryna Sabalenka (N.1).

Gauff fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-7 (5/7), 6-2 e 6-4, em duas horas e 38 minutos na quadra Philippe Chatrier.

A jovem de 21 anos é a primeira americana a vencer Roland Garros desde Serena Willians, campeã no saibro parisiense pela última vez em 2015.

Gauff sucede a polonesa Iga Swiatek, vencedora das últimas três edições do torneio, eliminada este ano por Sabalenka na semifinal.

"Passei por muita coisa desde que perdi aqui, há três anos [para Swiatek]. Sinceramente, não achei que conseguiria... Acho que estava me enganando, achando que conseguiria", disse a americana, entre lágrimas, em seu discurso de campeã.

Gauff volta a bater a atual número 1 do mundo em uma final de Grand Slam, depois da vitória no US Open em 2023, quando conquistou seu primeiro 'Major'.

Sabalenka, que lidera o ranking da WTA desde o ano passado, sofre sua segunda derrota em final de Grand Slam na temporada, depois de cair no Aberto da Austrália para outra americana, Madison Keys.

"É claro que dói muito, principalmente depois de duas semanas difíceis em que joguei um tênis excelente. Jogar um tênis tão ruim na final dói muito", lamentou a bielorrussa, também em meio às lágrimas e bastante autocrítica.

- Carrossel de emoções -

Com tempo nublado e uma forte ventania na capital francesa, o primeiro set foi um carrossel de emoções e Sabalenka conseguiu sobreviver em um tie break que começou perdendo por 3-0.

Antes, houve quatro quebras de serviço de cada lado num jogo em que a bielorrussa abriu 4 a 1 em 15 minutos, mas era cedo demais para imaginar uma final rápida.

Gauff teve dificuldades para reagir, mas manteve o foco para continuar no jogo até encontrar seu ritmo. Ela conseguiu o empate em 4 a 4 depois de quebrar pela segunda vez o saque de Sabalenka.

A número 1 do mundo, que havia começado com alta intensidade, perdeu a concentração, mas conseguiu fechar o primeiro set em uma hora e 18 minutos de jogo.

Na primeira final de Grand Slam entre a número 1 e a número 2 do mundo desde 2018, Gauff não se abateu e repetiu o início de Sabalenka na segunda parcial: 4 a 1 com duas quebras a favor.

Com um jogo dinâmico, consistente e grande resistência física contra os golpes da adversária, Gauff empatou a final em 36 minutos e assumiu o controle da partida.

No set decisivo, as duas jogadoras mostraram todas as suas armas, mas também cometeram uma série de erros não forçados (70 para Sabalenka), o que fez o domínio passar de mão em mão.

A reta final foi digna de um roteiro de suspense. Gauff esboçou levantar os braços para comemorar vitória, mas a bola de Sabalenka havia caído na linha.

No segundo match point, a americana selou a vitória e se ajoelhou no saibro parisiense. Roland Garros tem uma nova campeã.

-- As últimas dez campeãs de Roland Garros:

2025: Coco Gauff (EUA)

2024: Iga Swiatek (POL)

2023: Iga Swiatek (POL)

2022: Iga Swiatek (POL)

2021: Barbora Krejcikova (CZE)

2020: Iga Swiatek (POL)

2019: Ashleigh Barty (AUS)

2018: Simona Halep (ROM)

2017: Jelena Ostapenko (LET)

2016: Garbine Muguruza (ESP)

-- Maiores vencedoras Roland Garros desde o início da era Open, em 1968:

1. Chris Evert (EUA): 7 títulos (1974, 1975, 1979, 1980, 1983, 1985, 1986)

2. Steffi Graf (ALE): 6 títulos (1987, 1988, 1993, 1995, 1996, 1999)

3. Justine Henin (BEL): 4 títulos (2003, 2005, 2006, 2007)

Iga Swiatek (POL): 4 títulos (2020, 2022, 2023, 2024)

pm/dam/cb