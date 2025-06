Trump afirma que está 'tudo bem' após confronto com Musk

"Oh, está tudo bem", afirmou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao ser questionado sobre seu confronto com seu ex-aliado Elon Musk, com quem trocou críticas na quinta-feira nas redes sociais.

Segundo o site Politico, que afirma ter entrevistado o presidente americano por telefone, Trump e Musk devem conversar nesta sexta-feira para tentar acalmar os ânimos.

O meio digital, que não identifica suas fontes, informou que assessores da Casa Branca tentaram convencer Trump a moderar seus comentários para evitar um agravamento da situação e programaram uma ligação nesta sexta-feira entre os dois ex-aliados para tentar estabelecer as pazes.

Desde que Musk criticou, na semana passada, o megaprojeto de lei orçamentária de Trump, o divórcio entre o homem mais rico do mundo e o mais poderoso era uma questão de tempo.

Trump afirmou na rede Truth Social que deu por encerrada a missão orçamentária de Musk, que, segundo ele, "enlouqueceu" por conta de uma decisão desfavorável aos veículos elétricos.

"Elon e eu tínhamos uma ótima relação. Não sei se continuaremos tendo. Fiquei surpreso", disse Trump à imprensa depois que Musk, até pouco tempo atrás um dos seus assessores mais próximos, criticou seu projeto de lei orçamentária, por acreditar que ele vai fazer o déficit disparar.

Musk respondeu com a mesma contundência. "Falso", disse, sobre a afirmação de que teria visto o projeto de lei antecipadamente.

E foi mais longe, ao dizer que, sem a sua ajuda, o republicano "teria perdido as eleições" presidenciais de novembro, para as quais Musk desembolsou quase 300 milhões de dólares (R$ 1,68 bilhão).

Musk não hesitou em dar golpes baixos, afirmando, sem provas, que o nome do presidente consta nos registros do caso Jeffrey Epstein, um investidor americano acusado de crimes sexuais e que se suicidou na prisão em 2019. A Casa Branca chamou os ataques de "lamentáveis".

No Salão Oval, Trump declarou que seu ex-aliado costumava dizer "coisas maravilhosas" sobre ele, mas algumas pessoas que deixam o governo "se tornam hostis".

Tudo isso aconteceu menos de uma semana depois de Trump se despedir no Salão Oval de Musk, o rosto visível da comissão de eficiência governamental conhecida como DOGE e responsável por reduzir os gastos.

fz/elc/pz/meb/es/fp