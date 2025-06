Testemunha de julgamento contra Diddy afirma que ele a pendurou do 17º andar

Uma mulher que testemunhou nesta quarta-feira (4) no julgamento contra o produtor musical Sean "Diddy" Combs disse que ele a pendurou de uma varanda no 17º andar antes de arremessá-la contra o mobiliário, um ataque que a deixou com traumas e contusões.

Bryana Bongolan depôs no processo judicial que corre em um tribunal de Nova York contra o ícone do rap e hip-hop. A mulher disse que estava hospedada na casa de sua amiga Casandra "Cassie" Ventura, ex-companheira de Combs e testemunha-chave no caso.

Quando Bongolan estava no apartamento de Ventura, Combs entrou violentamente no local e a levou para a varanda à força, segundo o depoimento.

Ela acrescentou que Combs lhe gritou várias vezes "você sabe o que fez", enquanto respondia que não sabia do que ele estava falando. Também relatou um episódio no qual o acusado atirou uma faca contra sua ex-namorada "Cassie".

Bongolan disse aos promotores que não denunciou o caso à polícia por temor: "Estava com muito medo de Puff", afirmou, ao usar outro apelido do produtor musical em seu depoimento.

Bongolan é uma das dezenas de pessoas que apresentaram processos contra Combs nos últimos anos, uma ação que tomou "porque queria buscar justiça" pelo que lhe "aconteceu na varanda", disse ela.

A mulher, que continua sendo amiga de Ventura, garantiu que o incidente a deixou com estresse pós-traumático, com recorrente terror noturno e paranoia. "Algumas vezes grito enquanto durmo", declarou aos jurados.

A advogada de defesa de Combs, Nicole Westmoreland, disse que Bongolan estava mentindo e sugeriu que a testemunha havia combinado o seu depoimento com Ventura para fazer com que os seus relatos contra o rapper coincidissem. Também a acusou de supostamente consumir drogas e de não ser uma testemunha confiável.

O caso contra Combs, de 55 anos, inclui acusações de tráfico sexual, agressão e conspiração criminosa. Espera-se que o julgamento continue até o final do verão boreal.

