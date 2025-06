Loïs Boisson surpreende Andreeva e vai às semifinais de Roland Garros

A tenista francesa Loïs Boisson, de 22 anos, que é apenas a 361ª colocada do ranking da WTA, segue fazendo uma campanha dos sonhos em Roland Garros após avançar às semifinais do torneio parisiense com uma vitória surpreendente sobre a russa Mirra Andreeva por 7-6 (8/6) e 6-3 nesta quarta-feira (4).

Desconhecida do grande público até apenas uma semana atrás, Boisson se tornou assim a primeira francesa a chegar às 'semis' deste tradicional torneio desde Mary Pierce em 2002.

Nas semifinais, na quinta-feira, ela vai enfrentar a americana Coco Gauff (nº 2), que derrotou sua compatriota Madison Keys (nº 8) com parciais de 6-7 (6/8), 6-4 e 6-1 na primeira partida desta quarta-feira.

Após derrotar a americana Jessica Pegula (nº 3 da WTA) na rodada anterior, Boisson surpreendeu mais uma vez com sua postura e a qualidade de seu jogo ao derrotar outra tenista do top 10, a jovem Andreeva, que aos 18 anos já é a número 6 do ranking mundial, campeã este ano em Dubai e Indian Wells, e que está destinada a se tornar uma das maiores estrelas do tênis no futuro.

Apesar de nunca ter figurado entre as 150 melhores tenistas do ranking e de ter ficado de fora de Roland Garros há um ano devido a uma grave lesão no joelho, Boisson continua impressionando no torneio parisiense e, nesta quarta-feira, contou com o apoio dos 15.000 torcedores que lotaram a quadra Philippe Chatrier.

Boisson pareceu sentir o peso de disputar uma vaga nas semifinais do tradicional torneio parisiense e teve seu saque quebrado duas vezes no primeiro set.

Mas assim que se recompôs, começou a soltar o braço e a acumular pontos contra Andreeva, que se mostrou cada vez mais abalada pela pressão de ser a grande favorita.

No tiebreak, Andreeva desperdiçou um set point. O nervosismo a dominou e ela acumulou erro após erro até 'dar de presente' à francesa o primeiro set.

No início da segunda parcial, a russa parecia concentrada e abriu 3 a 0, mas no quinto game chegou o momento decisivo da partida: ela protestou logo após uma bola duvidosa que a árbitra de cadeira acabou concedendo à francesa.

Andreeva foi afundando na partida, perdendo cinco games consecutivos, sendo que no último não conseguiu pontuar mesmo com seu saque diante de uma torcida totalmente entregue a Boisson.

"É incrível jogar diante de um público tão grande e sentir o apoio deles. Foi incrível. Obrigada", declarou a nova heroína do tênis francês, carente de grandes ídolos.

Ela admitiu ter "corrido demais" e ter ficado "muito tensa" no início da partida.

