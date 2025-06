Sinner atropela Rublev e vai às quartas de final em Roland Garros

O tenista italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, se classificou para as quartas de final de Roland Garros nesta segunda-feira (2), ao derrotar com autoridade o russo Andrey Rublev (N.17).

Sinner fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 6-1, 6-3 e 6-4, em uma hora e 11 minutos na quadra Philippe Chatrier.

O italiano, que voltou a competir no Masters 1000 de Roma depois de cumprir três meses de suspensão por doping, vai enfrentar nas quartas o cazaque Alexander Bublik (N.62), que horas antes surpreendeu ao eliminar o britânico Jack Draper (5º), carrasco do brasileiro João Fonseca na terceira rodada.

Ao derrotar Rublev, Sinner alcançou uma série de 18 vitórias consecutivas em Grand Slams, igualando lendas como Andre Agassi, Mats Wilander e Boris Becker.

O número 1 do mundo, que nunca passou da semifinal em Roland Garros, se junta nas quartas de final aos outros favoritos ao título em Paris: o espanhol Carlos Alcaraz, o sérvio Novak Djokovic e o alemão Alexander Zverev.

