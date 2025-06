Algoz de João Fonseca, Jack Draper cai nas oitavas em Roland Garros

Algoz do brasileiro João Fonseca na terceira rodada, o britânico Jack Draper, número 5 do mundo, foi eliminado nas oitavas de final de Roland Garros nesta segunda-feira (2), derrotado pelo cazaque Alexander Bublik (N.62).

Bublik fechou o jogo em 3 sets a 1, com parciais 5-7, 6-3, 6-2 e 6-4, em duas horas e 34 minutos na quadra Suzanne Lenglen.

O cazaque, de 27 anos, nunca havia se colocado entre os oito melhores de um Grand Slam.

Seu próximo adversário será o vencedor do último jogo do dia, entre o número 1 do mundo, o italiano Jannik Sinner, e o russo Andrey Rublev (N.17).

Campeão do Masters 1000 de Indian Wells em março e finalista no de Madri, no início de maio, Draper se despede de Roland Garros com sua melhor atuação em suas três participações no torneio.

alh/iga/dam/cb/am