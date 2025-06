Torcedores do PSG celebram título histórico em Paris

Antes mesmo do apito final na vitória de 5 a 0 do Paris Saint-Germain sobre a Inter de Milão, os torcedores da capital francesa começaram a comemorar o histórico primeiro título europeu do clube em uma noite com forte presença policial para evitar incidentes.

No total, 5.400 policiais e gendarmes foram mobilizados em Paris para garantir a ordem durante as comemorações.

Até as 02H00 (21h de Brasília), 294 pessoas haviam sido presas, algumas por "posse de morteiros pirotécnicos e produtos incendiários", de acordo com o comando policial.

Na cidade de Grenoble (sudoeste), quatro membros de uma mesma família ficaram feridos, dois deles gravemente, quando um veículo atropelou uma multidão que comemorava a vitória do PSG, informou a prefeitura, acrescentando que o motorista se entregou à polícia após o acidente.

- Torre Eiffel vermelha e azul -

Mas, além das preocupações com a segurança, Paris estava imersa em uma alegria coletiva na noite de sábado, com carros buzinando, fogos de artifício, cantos e até mesmo a Torre Eiffel iluminada com o vermelho e o azul do time da capital.

"Isto é como um jogo em casa", disse o rapper Vacra, que participou de um show antes da final no Parque dos Príncipes, o estádio do PSG, onde 48.000 pessoas se reuniram para assistir à partida realizada em Munique.

Clement, torcedor do PSG há duas décadas e vestindo uma camisa de Ousmane Dembelé, não escondeu sua euforia: "É ótimo! Muito merecido! Nunca é fácil, mas este ano recuperamos nossa fé, com uma equipe sem estrelas. São 11 jogadores que estão ali uns para os outros".

"Eu não esperava ficar com taquicardia durante todo o jogo, apesar de ele ter sido decidido desde o início! Que exibição!", comemora Simon, que vestia uma camisa do PSG de 1992, seu ano de nascimento.

- Comemoração na Champs-Élysées -

Assim que a partida terminou, os torcedores começaram a se aglomerar nos pontos turísticos da cidade, especialmente na Champs Elysées, onde o tráfego foi proibido, e na Place du Trocadéro, em frente à Torre Eiffel.

"Esta noite é histórica! A Champs Elysées é algo que só Paris tem! Assisti ao jogo no meu telefone com eles (três amigos). Viemos aqui pela atmosfera e vamos comemorar até sermos expulsos daqui", disse Amine, de 19 anos.

"Quando a seleção francesa vence, eles vão para a Champs-Elysées. Viemos aqui em 2018 (após o título da Copa do Mundo dos 'Bleus' na Rússia). Eu estava aqui em 1998 (quando a França venceu seu primeiro mundial). Há muito tempo esperávamos que o PSG vencesse", disse Romain, de 48 anos, que foi à famosa avenida com sua namorada.

Neste domingo (1º), a mesma Champs-Élysées verá um desfile de vitória dos jogadores em um ônibus aberto.

