Désiré Doué, o jovem prodígio que já luta por espaço entre os maiores astros do futebol

Dois gols e uma assistência: Désiré Doué, que fará 20 anos em três dias, liderou o PSG na final da Liga dos Campeões contra a Inter de Milão (5 a 0) graças à sua facilidade técnica e à autoconfiança de um jogador extraordinário.

Este 31 de maio de 2025 será lembrado pelo atacante, que era desconhecido do público há menos de um ano: ele é o primeiro jogador da história a participar de três gols em uma final da Liga dos Campeões.

Doué já é uma estrela mundial do futebol e será recebido como um rei no domingo, na Champs-Élysées, após uma exibição fantástica em Munique contra a Inter, que foi dominada desde o primeiro minuto.

Com uma assistência de Achraf Hakimi e um gol oito minutos depois, seguido de outro na marca de uma hora, Désiré Doué conseguiu eclipsar Ousmane Dembélé, que tem chances de conquistar sua primeira Bola de Ouro.

Ele foi obviamente eleito o melhor em campo nesta final histórica: nunca antes um campeão europeu havia vencido com uma vantagem tão grande no placar.

- 'Cheio de talento' -

Primeiro, ele deu uma assistência para Achraf Hakimi, que marcou com o gol vazio, concluíndo uma jogada sublime do ataque parisiense aos 12 minutos. Oito minutos depois, recebeu um belo passe de Dembélé e deu um chute que foi desviado por Federico Di Marco desestabilizando o goleiro Yann Sommer: 2 a 0.

No segundo tempo, ele concluiu um contra-ataque rápido do PSG com uma confiança incrível e uma finalização precisa (63').

Foi seu 15º gol na temporada, o quinto na Liga dos Campeões.

Doué já havia deixado sua marca nas oitavas de final em Liverpool, onde converteu o pênalti da vitória com uma calma impressionante.

Escalado no lugar de Bradley Barcola no time titular deste sábado, o ex-jogador do Rennes jogou aparentemente sem pressão, e esse talvez tenha sido o aspecto mais surpreendente: dribles irresistíveis, controle de bola primoroso e finalizações impecáveis.

- Chegada discreta -

Vindo discretamente do Rennes em meados de 2024, Doué levou alguns meses para se adaptar a um clube do porte do PSG e às exigências de Luis Enrique, antes de florescer completamente nos últimos meses, quando o time começou a melhorar.

Considerado a melhor promessa da Ligue 1 nesta temporada, Doué foi particularmente ativo desde o início da final, dando o primeiro chute da partida (10').

O primeiro jogador francês a disputar uma final com menos de 20 anos às vezes ainda segura a bola demais, mas é difícil culpá-lo, dado o prazer de vê-lo jogar.

"Désiré Doué é cheio de talento, vai longe, é muito maduro e muito profissional", comentou Dembélé há alguns dias.

"Ele está colhendo os frutos do seu trabalho. Vai continuar evoluindo. Ele está no clube que precisa para crescer", disse seu treinador em março.

Em apenas dois meses Doué deu o salto definitivo. Agora já está está ombro a ombro com os grandes.

