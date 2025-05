Djokovic vence Misolic e vai às oitavas de Roland Garros

Em três sets e duas horas e nove minutos de jogo, o sérvio Novak Djokovic derrotou o austríaco Filip Misolic por 6-3, 6-4 e 6-2 neste sábado (31) e avançou para as oitavas de final de Roland Garros.

O sérvio fechou rapidamente sua terceira partida em Roland Garros deste ano. Em uma quadra Philippe-Chatrier cujas arquibancadas receberam um bom público apesar da final da Liga dos Campeões sendo disputada simultaneamente, o atual número 6 do mundo e vencedor de 24 títulos de Grand Slam fez valer a lógica em um dos duelos mais desequilibrados da terceira rodada, contra um jogador vindo do qualifying. Além disso ele ocupa o 153º lugar no ranking mundial e viveu apenas sua segunda experiência em um Grand Slam.

Djokovic, que não perdeu nenhum set até agora no torneio, tampouco sofreu quebras contra o austríaco.

"Acho que fui sólido nos momentos-chave dos três sets", disse Djokovic antes de elogiar seu oponente, com quem ele treina frequentemente, e pedir para que o público o aplaudisse.

Seu próximo adversário na busca pelo quarto título em Paris (2016, 2021 e 2023) será o britânico Cameron Norrie (81º), que venceu o duelo contra seu compatriota Jacob Fearnley (55º) por 6-3, 7-6 (7/1), 6-2.

--- Resultados do torneio de Roland Garros:

. Simples masculino - 3ª rodada:

Jannik Sinner (ITA/N.1) x Jiri Lehecka (CZE) 6-0, 6-1, 6-2

Andrey Rublev (RUS/N.17) x Arthur Fils (FRA/N.14) não se apresentou

Alexander Bublik (CAZ) x Henrique Rocha (POR) 7-5, 6-1, 6-2

Jack Draper (GBR/N.5) x João Fonseca (BRA) 6-2, 6-4, 6-2

Alexander Zverev (ALE/N.3) x Flavio Cobolli (ITA) 6-2, 7-6 (7/4), 6-1

Tallon Griekspoor (HOL) x Ethan Quinn (EUA) 4-6, 6-1, 6-7 (2/7), 6-1, 6-4

Novak Djkovic (SRB/N.6) x Filip Misolic (AUT) 6-3, 6-4, 6-2

