Madison Keys sobrevive a três match points e avança às oitavas de Roland Garros

A vencedora do Aberto da Austrália, Madison Keys (nº 8 do mundo), salvou três match points neste sábado (31) e conseguiu se classificar para as oitavas de final de Roland Garros.

Na quadra Suzanne-Lenglen, a semifinalista de 2019 superou uma situação difícil contra sua compatriota Sofia Kenin (30ª) para vencer com parciais de 4-6, 6-3 e 7-5.

Depois de ficar numa desvantagem de 3 a 0 no set decisivo, Keys conseguiu a reação e fez 3 a 3. Mas ela sofreu três quebras (e um match point) enquanto sacava quando perdia por 5 a 4.

Passado o perigo, a número 8 do mundo quebrou o saque de Kenin, finalista de 2020 em Roland Garros, para abrir 6-5 e fechar com seu saque, em seu segundo match point.

Keys vai enfrentar outra americana nas oitavas, Hailey Baptiste (70ª), que mais cedo eliminou a espanhola Jéssica Bouzas (68ª).

--- Resultados do torneio de Roland Garros:

. Simples feminino - 3ª rodada:

Mirra Andreeva (RUS/N.6) x Yulia Putintseva (CAZ/N.32) 6-3, 6-1

Daria Kasatkina (AUS/N.17) x Paula Badosa (ESP/N.10) 6-1, 7-5

Lois Boisson (FRA) x Elsa Jacquemot (FRA) 6-3, 0-6, 7-5

Jessica Pegula (EUA/N.3) x Markéta Vondrousová (CZE) 3-6, 6-4, 6-2

Madison Keys (EUA/N.7) x Sofia Kenin (EUA/N.31) 4-6, 6-3, 7-5

Hailey Baptiste (EUA) x Jessica Bouzas (ESP) 7-6 (7/4), 6-1

Ekaterina Alexandrova (RUS/N.20) x Veronika Kudermetova (RUS) 6-2, 6-2

Cori Gauff (EUA/N.2) x Marie Bouzková (CZE) 6-1, 7-6 (7/3)

