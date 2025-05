Piastri (McLaren) conquista pole position do GP da Espanha de F1; Bortoleto é 12º

O piloto australiano Oscar Piastri (McLaren) largará no domingo na pole position no Grande Prêmio da Espanha, a nona etapa das 24 desta temporada de Fórmula 1, após marcar o melhor tempo na classificação deste sábado (31).

O líder do Mundial de Pilotos terminou à frente de seu companheiro de equipe, o britânico Lando Norris (McLaren), e do holandês Max Verstappen (Red Bull) com uma vantagem de 209 e 322 milésimos de segundo, respectivamente.

O piloto brasileiro Gabriel Bortoleto (Sauber) tem motivos para comemorar: ele vai largar em 12º, sua melhor posição até o momento.

Piastri já havia sido o mais rápido na segunda e terceira sessões de treinos livres deste Grande Prêmio, enquanto Norris havia sido o mais rápido na primeira. Com isso, o fim de semana até agora está indo da melhor maneira possível para a McLaren.

Em um dia escaldante com um céu ameaçando uma tempestade, o australiano garantiu sua quarta pole position da temporada e obteve uma vantagem na briga pelo degrau mais alto do pódio em Montmeló, depois de Norris se aproximar na classificação a uma distância de apenas três pontos com sua vitória no último domingo em Mônaco.

Verstappen, o atual tetracampeão mundial, está atualmente um passo atrás das McLaren. Em quarto lugar ficou o britânico George Russell (Mercedes) e ambos largarão da segunda fila, o que sugere uma emocionante batalha entre os dois na primeira curva após a longa reta deste circuito da Catalunha.

A Ferrari, que muitas vezes teve dificuldades nas sessões de classificação nesta temporada, limitou os danos desta vez garantindo o quinto e o sétimo lugares, para o britânico Lewis Hamilton e o monegasco Charles Leclerc, respectivamente.

Entre eles ficou o prodígio italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).

O top 10 da sessão foi completado pelos franceses Pierre Gasly (Alpine) e Isaac Hadjar (Haas), e pelo veterano Fernando Alonso (Aston Martin), o mais aplaudido pelo público local.

Já o piloto japonês Yuki Tsunoda mostrou sinais de dificuldade de adaptação ao carro da Red Bull e só conseguiu emplacar o vigésimo e último tempo da sessão classificatória.

--- Grid de largada do Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1:

1ª fila:

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)

2ª fila:

Max Verstappen (NED/Red Bull)

George Russell (GBR/Mercedes)

3ª fila:

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)

Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)

4ª fila:

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault)

5e fila:

Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes)

6ª fila:

Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)

Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari)

7e fila:

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)

8ª fila:

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)

Nico Hülkenberg (ALE/Sauber-Ferrari)

9ª fila:

Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari)

Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes)

10ª fila:

Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault)

Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull)

./bds/nb/jld/aam