Piastri lidera 2ª sessão de treinos livres do GP da Espanha de F1

O líder do Mundial de Fórmula 1, o australiano Oscar Piastri (McLaren) foi o mais rápido na segunda sessão de treinos libres do Grande Prêmio da Espanha, realizada nesta sexta-feira (30), no circuito de Montmeló, em Barcelona.

Piastri liderou a sessão com o tempo de 1:12.760, com 286 milésimos de vantagem sobre George Russell (Mercedes), depois de terminar em quinto na primeira sessão, na qual seu rival pelo título e companheiro de McLaren, o britânico Lando Norris, foi o mais rápido.

O holandês Max Verstappen (Red Bull) foi o terceiro na segunda sessão, três décimos acima do tempo de Piastri, mas à frente de Norris, do monegasco Cherles Leclerc (Ferrari) e do italiano Kimi Antonelli (Mercedes).

O herói local e bicampeão mundial (2005 e 2006), Fernando Alonso (Aston Martin), terminou em sétimo, seguido pelo francês Pierre Gasly (Alpine) os novatos da Racing Bulls, o também francês Isack Hadjar e o neozelandês Liam Lawson.

O heptacampeão mundial Lewis Hamilton (Ferrari) teve problemas com o carro e terminou na 11ª posição, depois de ter conseguido o terceiro melhor tempo na primeira sessão.

O brasileiro Gabriel Bortoleto (Sauber) foi o 17º com o tempo de 1:13.959, depois de ter sido o 16º na primeira sessão.

O treino de classificação do GP da Espanha será disputado no sábado, a partir das 11h00 (horário de Brasília). A corrida está programada para o domingo, às 10h00.

. Classificação da 2ª sessão de treinos libres para o Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1:

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:12.760 (28 voltas)

George Russell (GBR/Mercedes) 1:13.046 (32)

Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1:13.070 (30)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:13.070 (31)

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:13.260 (33)

Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:13.298 (31)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:13.301 (28)

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:13.385 (30)

Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) 1:13.400 (29)

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:13.494 (29)

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:13.533 (29)

Nico Hülkenberg (ALE/Sauber-Ferrari) 1:13.592 (30)

Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull) 1:13.683 (31)

Carlos Sainz (ESP/Williams-Mercedes) 1:13.721 (34)

Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:13.839 (32)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:13.839 (17)

Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) 1:13.959 (27)

Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:14.005 (30)

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:14.126 (20)

Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) 1:14.303 (31)

