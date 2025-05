Frimpong deixa o Bayer Leverkusen e assina com o Liverpool

O lateral-direito holandês Jeremie Frimpong deixou o Bayer Leverkusen e assinou com o Liverpool nesta sexta-feira (30), mesmo dia em que os 'Reds' se despediram de Trent Alexander-Arnold, que foi anunciado pelo Real Madrid.

Frimpong, de 24 anos, firmou "um contrato de longa duração" depois de passar por exames médicos, informou o clube inglês em comunicado.

"Tudo se desenvolveu muito facilmente. O Liverpool veio me dizer que estava interessado e, para mim, já não havia nenhuma pergunta a fazer", disse o jogador.

Frimpong admitiu que está "muito empolgado" com a ideia de começar a trabalhar com o técnico holandês Arne Slot.

Segundo a imprensa alemã e inglesa, o Liverpool ativou a cláusula de liberdade do jogador, estimada em 35 milhões de euros (R$ 226,6 milhões na cotação atual).

No Liverpool, Frimpong vai disputar posição com Conor Bradley (21 anos), jogador muito querido em Anfield e que renovou recentemente com o clube.

Formado na base do Manchester City (2010-2019), o lateral holandês defendeu o Celtic da Escócia de 2019 a 2021, até chegar ao Bayer Leverkusen, clube pelo qual foi campeão da Alemanha em 2024.

