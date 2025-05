PIB dos EUA contraiu 0,2% no 1T, menos do que o estimado inicalmente

A economia dos Estados Unidos contraiu no primeiro trimestre menos do que o esperado inicialmente, segundo os números oficiais publicados nesta quinta-feira (29), que revisam os dados coletados após um aumento nas importações desencadeado pelas tarifas do presidente Donald Trump.

O Produto Interno Bruto (PIB) da maior economia do mundo encolheu 0,2% a uma taxa anualizada de janeiro a março, um pouco menos que a contração de 0,3% estimada na primeira medição, informou o Departamento do Comércio.

Os EUA medem o crescimento de sua economia no trimestre com base em uma projeção de 12 meses que se fundamenta nas condições do momento da medição.

O número revisado, no entanto, está longe do crescimento de 2,4% registrado no quarto trimestre de 2024 e confirma a primeira queda trimestral do PIB americano desde 2022.

A queda corresponde a um forte aumento das importações, uma vez que as empresas acumularam os estoques para tentar se antecipar às tarifas abrangentes de Trump, que visavam a maioria dos parceiros comerciais, especialmente a China.

Os dados desta quinta-feira refletem uma revisão para cima do investimento, embora isso tenha sido "parcialmente compensado por uma revisão para baixo dos gastos do consumidor", segundo o relatório.

Na quarta-feira, um tribunal federal americano bloqueou as "tarifas recíprocas" de Trump de pelo menos 10%, que estão em vigor desde abril, alegando que o presidente se excedeu em suas funções.

O governo prometeu recorrer desta decisão.

bys/st/ad/mel/mr/jmo/aa