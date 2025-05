Sinner vence Gasquet, que encerra carreira com eliminação em Roland Garros

O italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, derrotou nesta quinta-feira (29) o veterano francês Richard Gasquet, que com a eliminação na segunda rodada de Roland Garros encerra sua carreira como tenista.

Sinner, de 23 anos, superou o francês de 39 por 3 sets a 0, com parciais de 6-3, 6-0, 6-4, em uma hora e 57 minutos, e vai enfrentar na próxima fase o tcheco Jiri Lehecka (N.34).

Gasque, que conquistou 16 títulos no circuito da ATP e chegou a três semifinais de Grand Slam, participou pela 22ª vez da chave principal de Roland Garros.

Antes dele, só seu compatriota Antoine Gentien, jogador da primeira metade do século XX, havia disputado tantas edições do torneio.

"Com certeza, pertencemos a gerações diferentes", declarou Sinner ao final da partida na quadra Philippe Chatrier. "Você jogou durante uma era incrível para o tênis", a de Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic, lembrou o italiano.

"Parabéns pela excepcional carreira, por tudo o que conseguiu. É o seu momento", disse o número 1 do mundo a Gasquet antes da cerimônia de homenagem ao francês, que recebeu um troféu com terra das quadras de Roland Garros.

Depois das aposentadorias de Jo-Wilfried Tsonga e de Gilles Simon em 2022, Richard Gasquet é o terceiro dos quatro "novos mosqueteiros" do tênis francês a pendurar a raquete.

Apenas Gaël Monfils (38 anos) continua em atividade.

Profissional desde 2002, com 610 vitórias em 23 anos de carreira, Gasquet foi semifinalista em Wimbledon em 2007 e 2015, e do US Open em 2013.

Ex-número 7 do mundo, conquistou a Copa Davis com a França em 2017.

