As Forças Armadas russas cometeram "crimes contra a humanidade" e "crimes de guerra" durante seus ataques com drones contra civis na região de Kherson, na Ucrânia, segundo um relatório investigativo de especialistas das Nações Unidas divulgado nesta quarta-feira (28).

A Comissão Internacional Independente de Investigação sobre a Ucrânia, criada pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU, afirmou que as Forças Armadas russas estavam "sistematicamente" atacando civis.

Os ataques com drones russos estão em evidência, já que Moscou lançou alguns dos bombardeios mais intensos com mísseis e drones em sua guerra de três anos na Ucrânia, o que levou o presidente americano, Donald Trump, a expressar uma crescente frustração com o presidente russo, Vladimir Putin, chamando-o de "totalmente louco".

"As Forças Armadas russas cometeram crimes contra a humanidade, incluindo assassinato, e crimes de guerra ao atacar civis durante vários meses de ataques com drones contra a população civil na margem direita do Dnieper, na província de Kherson", concluiu a investigação.

