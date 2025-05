Para ONU, imagens da distribuição de ajuda em Gaza são 'desoladoras'

As cenas de distribuição de ajuda humanitária na Faixa de Gaza com milhares de pessoas dirigindo-se desesperadamente ao centro de distribuição de um grupo apoiado pelos Estados Unidos são "desoladoras", declarou, nesta terça-feira (27), o porta-voz do secretário-geral da ONU, António Guterres.

"Vimos o vídeo que sai de Gaza em volta de um dos pontos de distribuição estabelecidos pela Fundação Humanitária para Gaza (GHF). E, francamente, estes vídeos, estas imagens são, no mínimo, desoladores", ressaltou Stéphane Dujarric.

"Como assinalou o secretário-geral na semana passada, nós e nossos parceiros contamos com um plano detalhado, baseado em princípios e operacionalmente sólidos, apoiado pelos Estados- membros, para fazer a ajuda chegar a essa população desesperada", acrescentou.

Estes apontamentos foram criticados pelos Estados Unidos, que qualificaram de hipócritas a ONU e as organizações não governamentais por seus questionamentos.

"É lamentável porque o tema aqui é dar ajuda a Gaza, e de repente passa-se às queixas sobre o estilo ou a natureza de quem o está fazendo", disse à imprensa a porta-voz do Departamento de Estado, Tammy Bruce.

"É o cúmulo da hipocrisia", acrescentou.

"A verdadeira história aqui é que a ajuda e os alimentos estão entrando em Gaza em larga escala", afirmou Bruce, antes de acrescentar: "ao ver 8.000 caixas de alimentos, seria como ir ao shopping center ou a um autosserviço? Não, não foi assim".

