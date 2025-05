As primeiras declarações de Ancelotti como técnico da Seleção

O italiano Carlo Ancelotti concedeu sua primeira entrevista coletiva como técnico da Seleção Brasileira nesta segunda-feira (26) e anunciou a lista de 25 jogadores para a rodada dupla de junho das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Estas são algumas das declarações (em espanhol e algumas primeiras tentativas de falar português) do treinador, que disse que trabalhará com Neymar para que o astro esteja pronto no Mundial do ano que vem e para que Vinícius Júnior alcance seu potencial máximo com a 'Amarelinha'.

- Neymar -

"Tentei selecionar jogadores que estão bem. O Neymar teve uma lesão há pouco tempo. Todo mundo sabe que é um jogador muito importante e sempre será", disse Ancelotti ao ser perguntado sobre a não convocação do craque do Santos.

"Temos todos, eu, a CBF, Neymar, o mesmo objetivo: que ele esteja pronto para o Mundial", acrescentou o italiano, que admitiu que o jogador está ciente e "de acordo" com a sua decisão.

- Vini Jr. -

"Estou convencido de que Vinícius Júnior vai mostrar sua melhor versão na Seleção. Vamos jogar como no Real Madrid? Depende. Se for o Real Madrid deste ano, não; do ano passado, sim", explicou Ancelotti, depois de uma temporada decepcionante no clube espanhol.

"Vinícius é um jogador muito importante para esta seleção", acrescentou o italiano.

"Construímos coisas que vão além do futebol. Você me defendeu e me protegeu quando eu mais precisei", escreveu Vini em uma emotiva mensagem nas redes sociais para se despedir de Ancelotti em sua saída do Real Madrid.

- Casemiro -

"A Seleção precisa desse tipo de jogador, que tem carisma, personalidade, talento (...) No futebol moderno, é preciso acrescentar atitude, compromisso, sacrifício, e isso o Casemiro tem", afirmou 'Carletto' sobre o volante de 33 anos, que foi seu jogador no Real Madrid.

Casemiro, que vai para sua quarta temporada no Manchester United, comemorou o anúncio da contratação de Ancelotti e disse que, "quando se tem um técnico dessa grandeza, dessa magnitude, você quer voltar para a Seleção".

O experiente volante não era convocado desde outubro de 2023.

- Filosofia -

Questionado sobre sua filosofia para levar a Seleção ao hexa, Ancelotti respondeu: "Minha filosofia é que mesmo depois de 40 anos eu ainda não sei qual é a estratégia, o sistema que nos permite vencer os jogos, eu ainda não sei. Mas sei que o sistema tem que depender das características dos jogadores que você tem, para que quando eles estiverem em campo, eles se sintam confortáveis. Essa é a ideia que eu quero ter aqui também, aproveitar a enorme qualidade que esse país tem nesses jogadores".

