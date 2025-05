Raphinha renova com Barcelona até 2028

O atacante brasileiro Raphinha renovou seu contrato com o Barcelona até 2028 após uma temporada espetacular, anunciou o clube catalão nesta quinta-feira (22).

"O Barcelona e o jogador Raphael Dias 'Raphinha' chegaram a um acordo para renovar seu contrato, que o manterá no clube até 30 de junho de 2028", disse o Barça em um comunicado.

O ponta-esquerda, que chegou ao time 'blaugrana' em julho de 2022, foi peça-chave nas conquistas sob o comando do técnico Hansi Flick nesta temporada no Campeonato Espanhol, na Copa do Rei e na Supercopa da Espanha.

Em sua primeira temporada, ele venceu a LaLiga e marcou 10 gols, além de dar 12 assistências. Na seguinte, o brasileiro manteve sua marca de 10 gols e 13 assistências em todas as competições.

No entanto, Raphinha melhorou muito seus números nesta temporada. Ele marcou 34 gols e deu 25 assistências em um total de 56 partidas, tornando-se o jogador mais utilizado pelo treinador alemão.

"O talento do atacante e sua leitura aguçada do jogo se complementam perfeitamente com sua dedicação e o trabalho diário que ele impõe a si mesmo", afirma o comunicado do clube.

"Exigente e autocrítico, a melhor versão de Raphinha veio para ficar, e o clube culé poderá aproveitá-lo pelo menos até 2028", continuou.

O jovem prodígio espanhol Lamine Yamal, de 17 anos, também deve renovar seu contrato até 2030, quando atingir a maioridade, disse seu agente Jorge Mendes nesta quinta-feira, após uma reunião com seu jogador.

Yamal e Raphinha formaram um trio de ataque quase imparável no Barça nesta temporada, ao lado do astro polonês Robert Lewandowski, levando os gigantes catalães ao título espanhol com 99 gols marcados em 37 partidas.

