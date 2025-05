Um casal britânico recebeu uma indenização simbólica após provar na Justiça que sofreu incômodo constante com bolas de futebol invadindo sua propriedade. Mohamed, de 77 anos e Marie-Anne Bakhty, de 66, donos de uma casa avaliada em £ 2 milhões (aproximadamente R$ 15 milhões) em Winchester, no condado de Hampshire, na Inglaterra, processaram o conselho do condado alegando que um campo de futebol, construído por uma escola primária ao lado, tornou a vida em casa insuportável.

De acordo com os documentos do Tribunal Superior, cerca de 170 bolas de futebol foram lançadas para dentro do jardim da residência dos Bakhty em menos de um ano, após a construção de um campo de futebol de cinco em 2021 pela Escola Primária Westgate All Through. O campo foi instalado a apenas dois metros do limite da propriedade do casal, cercado por uma grade verde.

Segundo o portal britânico The Independent, durante o processo, o Sr. Bakhty afirmou que foi forçado a parar de usar o jardim como espaço de lazer. Sua esposa lamentou o que chamou de "barulho horrendo e constante" vindo do campo. Ambos argumentaram que a construção foi feita deliberadamente próxima à casa e afetou sua qualidade de vida.

Ao visitar a residência, o juiz Philip Glen encontrou 20 bolas no jardim e reconheceu que a "projeção frequente" desses objetos viola o direito consuetudinário. Ele determinou o pagamento de uma indenização de £ 1.000 (aproximadamente R$ 7,5 mil) pelo "uso excessivo" da área esportiva, mas recusou o pedido de liminar para proibir a continuidade das atividades no local.

Na sentença, o juiz sugeriu medidas alternativas, como a instalação de redes para conter as bolas e a possibilidade de uso da área para outras atividades escolares não esportivas, como aulas de ciências naturais. Ele concluiu que o conselho não demonstra intenção clara de continuar com o incômodo, embora o problema tenha sido reconhecido.