Napoli e Inter entram em campo pelo 'Scudetto' na próxima 6ª feira

Napoli e Inter de Milão, separados por um ponto na tabela antes da 38ª e última rodada do Campeonato Italiano, entrarão em campo na próxima sexta-feira, anunciou a Lega Serie A nesta segunda (19).

O time napolitano lidera com 79 pontos, depois do empate em 0 a 0 com o Parma no domingo, e recebe o Cagliari (14º) dependendo só de si para ficar com o título.

Uma vitória garantirá ao clube o quarto 'Scudetto' de sua história (1987, 1990 e 2023), que também virá independentemente do seu próprio resultado caso a Inter seja derrotada pelo Como (10º).

Curiosamente, nenhum dos treinadores de ambas as equipes, nem Antonio Conte no Napoli, nem Simone Inzaghi na Inter, poderão ficar no banco nos jogos de sexta-feira por estarem suspensos.

No fim de semana, os 'nerazzurri' estiveram muito próximos de assumir a liderança, mas cederam o empate em 2 a 2 com a Lazio com um gol nos minutos finais do atacante espanhol Pedro.

Agora, para repetir o título de 2024, que seria o 21º de sua história, a Inter precisa vencer e esperar por um tropeço do Napoli. Um empate também pode servir, mas só em caso de derrota dos napolitanos.

Nessa situação, as duas equipes ficariam com 79 pontos e o título seria decidido em um jogo desempate no dia 26 de maio, cinco dias antes da final da Liga dos Campeões da Europa, que a Inter jogará contra o Paris Saint-Germain, em Munique.

Apenas uma vez na história do Campeonato Italiano o título foi decidido no 'spareggio' (desempate): em 1964, o Bologna foi campeão depois de vencer a Inter por 2 a 0.

-- Programação da 38ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

(15h45) Como - Inter

Napoli - Cagliari

- Sábado:

(13h00) Bologna - Genoa

(15h45) Milan - Monza

- Domingo:

(15h45) Empoli - Hellas Verona

Lazio - Lecce

Unione Venezia - Juventus

Atalanta - Parma

Torino - Roma

Udinese - Fiorentina

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 79 37 23 10 4 57 27 30

2. Inter 78 37 23 9 5 77 35 42

3. Atalanta 74 37 22 8 7 76 34 42

4. Juventus 67 37 17 16 4 55 33 22

5. Roma 66 37 19 9 9 54 35 19

6. Lazio 65 37 18 11 8 61 48 13

7. Fiorentina 62 37 18 8 11 57 39 18

8. Bologna 62 37 16 14 7 56 44 12

9. Milan 60 37 17 9 11 59 43 16

10. Como 49 37 13 10 14 49 50 -1

11. Torino 44 37 10 14 13 39 43 -4

12. Udinese 44 37 12 8 17 39 53 -14

13. Genoa 40 37 9 13 15 34 48 -14

14. Cagliari 36 37 9 9 19 40 54 -14

15. Hellas Verona 34 37 9 7 21 32 65 -33

16. Parma 33 37 6 15 16 41 56 -15

17. Lecce 31 37 7 10 20 26 58 -32

18. Empoli 31 37 6 13 18 32 57 -25

19. Unione Venezia 29 37 5 14 18 30 53 -23

20. Monza 18 37 3 9 25 28 67 -39

