Gaza não é um imóvel à venda, adverte dirigente do Hamas a Trump

Gaza não é um bem à venda, disse, nesta quinta-feira (15), Basem Naim, um alto dirigente do grupo islamista palestino Hamas, em resposta ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que insistiu que queria "tomar" esse território para transformá-lo em uma "zona de liberdade".

"Gaza é parte integral do território palestino; não é um bem imóvel à venda no mercado. Mantemos um firme compromisso com nossa terra e nossa causa nacional, e estamos dispostos a fazer todos os sacrifícios possíveis para preservar nossa pátria e assegurar o futuro do nosso povo", declarou Naim.

