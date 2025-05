O tribunal correcional de Paris condenou nesta terça-feira (13) o astro do cinema Gérard Depardieu a 18 meses de prisão com suspensão condicional da pena por agredir sexualmente duas mulheres durante uma filmagem em 2021.

A Justiça também impôs dois anos de inabilitação e a inclusão do nome do ator de 76 anos no registro de criminosos sexuais, como solicitar a Promotoria.

cbr/tjc/avl/fp