Autora de Harry Potter divulga site de crimes de pessoas trans no Reino Unido

Autora da saga Harry Potter, a escritora J.K. Rowling tem subido cada vez mais o tom em sua cruzada contra as pessoas trans. A coisa, que começou com algumas falas atravessadas da escritora, sobretudo no X, antigo Twitter, tem escalado enquanto o debate sobre direitos transgêneros avança no Reino Unido.

Em uma discussão no X, na segunda-feira, 28, Rowling divulgou um site polêmico, que é considerado extremamente ofensivo pela comunidade LGBTQIA+. Trata-se de um site que compila, exclusivamente, crimes cometidos por pessoas trans no Reino Unido.

O nome do site divulgado por Rowling é Transcrimeuk. “Se fosse um site chamado blackcrimeuk, do que vocês o chamariam?”, questionou a jornalista britânica India Willoughby, também no X.

O avanço do site de crimes e das declarações de Rowling nas redes sociais marca um momento de retrocesso para a comunidade trans na Inglaterra. A Suprema Corte do Reino Unido decidiu, na semana passada, que, para fins de direitos, o termo “mulher” serve unicamente para pessoas nascidas com o sexo biológico feminino.

Tudo acaba no mesmo nível de discussão sobre o tema no Brasil, focando no uso do banheiro feminino. No caso do site, é flagrante a tentativa de marginalização da comunidade, como aponta a jornalista britânica.