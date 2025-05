Cardeais voltam à Capela Sistina para nova rodada de votações do conclave

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os 133 cardeais votantes retornaram à Capela Sistina por volta das 11h de Brasília (16h em Roma) desta quinta-feira (8), dando início a uma nova rodada de votações no segundo do conclave.

Mais cedo, a primeira sessão do dia terminou com uma fumaça preta às 6h52 (11h52 no horário local). Ou seja, sem a definição do papa. Na quarta-feira (7), houve a primeira votação, que também não chegou a uma decisão.





Na rodada da tarde desta quinta ainda podem ser realizadas duas votações. Caso haja um eleito na primeira tentativa, os fiéis que aguardam na praça São Pedro verão a fumaça branca. Se não houver um eleito, nenhum sinal será feito ao público, e a segunda votação começa imediatamente. Ao fim desta, caso tampouco haja um cardeal que consiga dois terços dos votos, aí sim a segunda fumaça preta do dia deverá sair da chaminé da capela.

Caso isso aconteça e nenhum papa seja escolhido, os cardeais devem retornar nesta sexta (9) para mais duas rodadas (cada uma com até duas votações). Nos últimos dois conclaves, a decisão aconteceu no segundo dia.



No conclave de 2005, o segundo dia de votação teve fumaça preta às 6h39 (11h39), indicando que as duas sessões da manhã terminaram inconclusivas. No período da tarde, na 4ª votação geral, surgiu enfim a fumaça branca. Eram 12h50 (17h50) do dia 19 de abril. Bento 16 era o novo papa.

Em 2013, o segundo dia de conclave começou com fumaça preta quase no mesmo horário de 2005, às 6h40 (10h40 em Roma, pois o fuso naquele período do ano era de 4 horas a mais). Ou seja, não houve consenso na 2ª e 3ª votações.



À tarde, para alegria da multidão que lotava a praça de São Pedro, a fumaça branca saiu da chaminé às 15h06 (19h06), na 5ª votação (ou seja, houve uma 4ª sessão sem vencedor no início da tarde).

