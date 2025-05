Saiba as causas do atraso na 1ª votação do conclave que elegerá novo papa

A primeira fumaça preta do conclave, que indica que os cardeais aptos a eleger um novo papa não entraram em consenso em relação à escolha do próximo líder da Igreja Católica, demorou 3 horas e 17 minutos para sair da chaminé da Capela Sistina nesta quarta-feira (7/5). De acordo com o jornal italiano Corriere Della Sera, isso representa um atraso de mais de 1 hora em relação ao primeiro dia da última votação, que elegeu Francisco em 2013.

O discurso do religioso, que pretendia “ajudar os cardeais a refletir sobre a gravíssima tarefa” que os esperava, teria durado cerca de 45 minutos. Isso teria feito com que o início da primeira votação demorasse um pouco mais do que no conclave anterior.

Outro fato apontado pela mídia italiana foi o da quantidade e da inexperiência dos eleitores. São 18 a mais do que em 2013, os "purpurados", como são chamados. Eles foram feitos cardeais pelo próprio papa Francisco. Além disso, muitos deles não falam italiano, o que teria "alongado" ainda mais o processo.