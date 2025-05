Putin recebe Xi no Kremlin; Ucrânia denuncia violação da trégua

O presidente chinês, Xi Jinping, que está em Moscou para participar das comemorações da vitória sobre a Alemanha nazista há 80 anos, reafirmou seu apoio ao Kremlin contra o Ocidente "hegemônico" nesta quinta-feira (8), mesmo dia em que a Ucrânia acusou Moscou de violar a trégua de três dias ordenada por Vladimir Putin.

Mais de 20 líderes estrangeiros participarão de um grande desfile militar na Praça Vermelha, em Moscou, na sexta-feira, para comemorar o aniversário. Coincidindo com as celebrações, Putin declarou unilateralmente uma trégua de três dias a partir desta quinta-feira, o que a Ucrânia chamou de "farsa".

A comemoração é um elemento central do discurso patriótico promovido pelo presidente russo, que traça paralelos históricos entre a Segunda Guerra Mundial e a ofensiva contra a Ucrânia lançada em 2022.

Foi nesse contexto que Putin recebeu Xi Jinping, que chegou na quarta-feira para uma visita de três dias.

O líder chinês, um aliado próximo da Rússia, denunciou nesta quinta-feira o "unilateralismo" e a "intimidação hegemônica" dos países ocidentais, elogiando a "confiança política mútua" e a "cooperação pragmática" entre Rússia e China.

Putin, por sua vez, afirmou que as duas potências desenvolvem sua relação "no interesse" de seus povos "e não contra ninguém". Ele também acusou o Ocidente de querer distorcer a "verdade histórica" sobre a Segunda Guerra Mundial.

Soldados da China e de uma dúzia de outros países participarão do desfile militar, que a Ucrânia alega ser um "apoio ao Estado agressor russo".

- "Nada mudou" -

A ordem do presidente russo de enviar tropas para a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022 desencadeou um conflito que deixou dezenas de milhares de mortos militares e civis em ambos os lados. O Exército russo ainda ocupa quase 20% do território ucraniano.

Os esforços para acabar com as hostilidades, iniciados pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desde seu retorno à Casa Branca, parecem estagnados.

A Ucrânia exige um cessar-fogo incondicional de 30 dias antes de iniciar negociações diretas com a Rússia, um pedido que Putin rejeita.

Apesar da trégua anunciada por Putin vigorar até sábado, a Força Aérea ucraniana acusou Moscou de violá-la ao "lançar bombas aéreas guiadas (...) na região de Sumy", no norte.

De acordo com Andriy Kovalenko, porta-voz do centro do governo ucraniano responsável pelo combate à desinformação, a trégua foi violada "na linha de frente no leste e na região de Kharkiv".

O Exército russo afirmou que "respeita rigorosamente" o cessar-fogo, mas simultaneamente "responde" aos ataques da Ucrânia, a quem acusa de violar a trégua.

"Esta noite, nada mudou", disse Andrii, um soldado ucraniano de 50 anos em Kramatorsk, na frente oriental, à AFP.

"Não acredito nisso. Não há esperança de que cumpram sua palavra", afirmou Victoria, uma bancária de 43 anos.

Segundo a Força Aérea ucraniana, entre 21h00 GMT (18h00 de Brasília) de quarta-feira e 5h00 GMT (2h00 de Brasília) desta quinta-feira, "não foi registrado nenhum lançamento de míssil ou uso de drones de ataque no espaço aéreo ucraniano".

Putin já havia declarado unilateralmente um breve cessar-fogo em abril, durante o feriado da Páscoa, o que reduziu a intensidade dos combates, embora não tenha sido totalmente respeitado por ambos os lados.

