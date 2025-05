Lesão de Dembélé "evolui favoravelmente" segundo PSG

O atacante francês Ousmane Dembélé, que foi substituído devido a uma lesão durante a vitória do Paris Saint-Germain por 1 a 0 sobre o Arsenal na Liga dos Campeões na terça-feira, tem uma "distensão muscular na coxa", mas está se recuperando bem, de acordo com um comunicado do clube divulgado nesta sexta-feira (2).

"Ousmane Dembélé sofreu uma distensão muscular na coxa direita. Seu quadro clínico está evoluindo favoravelmente e uma atualização será divulgada em breve", anunciou o PSG um dia antes da visita ao Strasbourg, pela Ligue 1.

Com o título de campeão francês já garantido pelo time da capital, a partida de sábado não tem nada em jogo, e o técnico espanhol Luis Enrique confirmou em entrevista coletiva nesta sexta-feira que Démbelé "não jogará" esse duelo.

O atacante, que vem marcando gols nesta temporada, seria uma perda significativa se não estivesse em boas condições físicas para a partida de volta da semifinal da Liga dos Campeões contra o Arsenal, na quarta-feira.

