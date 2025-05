Homem é preso no Japão por supostamente atropelar crianças

Um homem foi preso na cidade de japonesa de Osaka nesta quinta-feira (1º) após atropelar sete crianças com seu carro em um suposto ataque deliberado, informou a imprensa local.

As crianças, que voltavam da escola, ficaram feridas e foram levadas para um hospital, mas todas permaneceram conscientes, segundo o canal público NHK e outros meios de comunicação.

Contactada pela AFP, a polícia ainda não confirmou o ocorrido.

O motorista era um homem de 28 anos que mora em Tóquio e que foi detido como suspeito de tentativa de assassinato pela polícia de Osaka, segundo relatos da imprensa, que cita fontes da investigação não identificadas.

De acordo com o NHK, o homem admitiu as acusações à polícia e declarou que estava "farto de tudo, então ele os atropelou com o carro, pensando em matar alguém".

