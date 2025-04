Homem resgatado em montanha volta para buscar celular e passa mal de novo

Um alpinista chinês de 27 anos precisou ser resgatado por helicóptero duas vezes no intervalo de quatro dias após sofrer mal de altitude durante escaladas fora de temporada no Monte Fuji, no Japão. A segunda tentativa ocorreu no último sábado (26/4), quando ele retornou à montanha para recuperar seus pertences, incluindo seu celular, deixados na primeira subida.

Segundo o jornal canadense CBC, a polícia da província de Shizuoka informou que o jovem foi retirado da montanha no dia 22 de abril com sintomas severos de mal de altitude, a cerca de 3 mil metros de altitude. Seus equipamentos de escalada também estavam danificados.

No entanto, mesmo após o alerta das autoridades para os perigos da trilha fora da temporada oficial, ele voltou ao local em busca de seus objetos pessoais quatro dias depois do primeiro acidente, onde novamente enfrentou dificuldades e precisou de socorro. Outro alpinista o encontrou imobilizado na trilha Fujinomiya e acionou os serviços de emergência.

As autoridades japonesas reforçaram o alerta aos alpinistas sobre os riscos de escaladas no Monte Fuji durante a baixa temporada, quando as trilhas não estão oficialmente abertas e as condições climáticas podem ser adversas, com neve e temperaturas extremamente baixas. Apesar disso, caminhadas fora do período permitido - de julho a início de setembro - não são penalizadas, e os resgates continuam sendo realizados sem cobrança ou punição.

O caso gerou diversas polêmicas nas redes sociais, com muitos internautas japoneses pedindo que o homem fosse responsabilizado pela imprudência, ao menos no segundo resgate.

Monte Fuji

O Monte Fuji, com seus 3.776 metros de altura, é o pico mais alto do Japão e um importante símbolo cultural e espiritual do país. Declarado Patrimônio Cultural Mundial pela Unesco em 2013, o "Fujisan" tem atraído um número crescente de turistas e alpinistas nos últimos anos. Para lidar com a superlotação e reduzir riscos, autoridades locais implementaram, desde o ano passado, uma taxa de entrada e limite de visitantes em trilhas populares, com novas regras sendo planejadas para outras rotas neste ano.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata