Nintendo otimista com a pré-venda do Switch 2 no Japão

As ações da Nintendo subiram nesta quinta-feira (24), depois que a empresa anunciou uma demanda maior que a esperada nas vendas antecipadas de seu novo console Switch 2.

O sucessor do Switch, o terceiro console mais vendido depois do PlayStation 2 da Sony e do Nintendo DS, deve chegar às lojas de todo o mundo no dia 5 de junho.

Uma mensagem na rede social X atribuída ao presidente da empresa, Shuntaro Furukawa, indicou na quarta-feira que havia 2,2 milhões de pedidos de compra antecipada para o console no Japão.

É um número "extremamente elevado, que supera em muito nossa expectativa inicial", destacava a mensagem.

"Também supera significativamente a quantidade de consoles Switch 2 que poderão ser entregues na data de lançamento", acrescenta.

As ações da empresa com sede em Kyoto subiram 5,5% nesta quinta-feira.

A Nintendo diversificou suas atividades com parques temáticos e produções de filmes, mas analistas afirmam que 90% de sua receita vem dos negócios do Switch.

No início de abril, a Nintendo revelou detalhes de seu novo modelo, um console híbrido que pode ser usado de modo portátil ou conectado à tela da televisão.

O preço, no entanto, provocou surpresa por ser mais de um terço superior ao Switch original nos mercados principais, como nos Estados Unidos, onde custará 449,99 dólares (2.560 reais na cotação atual).

A Nintendo adiou a pré-venda do Switch 2 nos Estados Unidos enquanto avalia o impacto das tarifas anunciadas pelo presidente Donald Trump.

